Ученые развенчали популярный миф об оральном сексе

Оральный секс. Иллюстративное фото / Limon.ee

Группа британских гинекологов и сексопатологов после длительных исследований опровергли широко распространенный миф о вреде, который может причинить женскому организму куннилингус (оральные ласки гениталий).

Как сообщают западные специализированные СМИ, достаточно количество дам опасаются куннилингуса, поскольку якобы во время него в вагину может попасть слишком много воздуха. Это, в свою очередь, крайне опасно для организма и в отдельных случаях может повлечь за собой даже летальный исход.

Читайте также"Конец любителей орала". Лидер африканской страны потребовал запрета орального сексаОднако гинекологи и сексопатолги, проанализировав тысячи медицинских документов, пришли к выводу, что все женщины, у которых случались проблемы со здоровьем после куннилингуса, имели в анамнезе болезни – как правило, генетического характера.

Соответственно, по словам ученых, дамам, не имеющих проблем медицинского характера, не стоит опасаться и отказываться от оральных ласк для их вагин.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали о новых сексуальных привычках подростков и молодежи.