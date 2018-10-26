Медик предупредила о страшных последствиях бессонницы

Врач предупреждают об опасности бессонницы / 62iNFO.ru

Бессонница у человека может спровоцировать различные заболевания и даже рак, заявила врач-невропатолог, член Европейской федерации головной боли Татьяна Майкова.

По ее словам, отсутствие сна нарушает все функции организма, а сон является очень важной работой мозга.

Майкова пояснила, что именно во сне закладываются энергетические возможности человека: "Если этот период жизнедеятельности нарушен, то естественно, что нарушаются все функции организма. Его иммунитет, его гормональная деятельность, его нервная деятельность".

Медик также предупредила, что бессонница может грозить появлением рака и в качестве примера привела рак молочной железы, который является крайне гормонозависимым.

"А эстроген - это гормон, который вырабатывается ночью, это гормон стресса. То есть, здесь есть прямая связь, это лежит на поверхности", - пояснила врач в интервью "Обозревателю".

Напомним, ранее ученые рассказали о том, что бессонница провоцирует нарушение обмена веществ и повышает содержание сахара в крови.