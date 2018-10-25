Ученые нашли неожиданную смертельную опасность высокого роста

Высокий рост. Иллюстративное фото / Tall.by

Группа ученых из Калифорнийского университета (США) после длительных исследований обнаружили, что люди очень высокого роста имеют серьезную склонность к появлению некоторых видов онкологических заболеваний − из-за большого количества клеток.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. Согласно обнародованным данным, специалисты провели анализ медицинских данных, представленных врачами Норвегии, Кореи, Австрии и Швеции. Это дало возможность ученым оценить вероятность появления двадцать три типа злокачественных опухолей − с учетом количества клеток в человеческом организме.

Исследователи выяснили, что у женщин каждые десять сантиметров роста увеличивают риск появления рака на 13%, а у мужчин — на 18%. При этом в среднем медики отмечают у высоких людей 18 типов злокачественных опухолей, в том числе рак кожи, щитовидной железы, кишечника, матки и груди.

По мнению ученых, такое положение вещей напрямую связано с увеличенным количеством гормонов роста, которые, в свою очередь, приводят к большему количеству клеточных делений и увеличению риска нежелательных мутаций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Сети появился топ-5 рисков для людей с высоким ростом.