"Утешение перед лицом страданий": робот София поделилась мыслями о Боге

Бог должен существовать в сердцах людей, сказала робот София / Reuters

Человекоподобный робот София, разработанный гонконгской компанией, заявила, что Бог должен существовать в сердцах людей.

Возможно, Бог — только утешение людей перед лицом страданий, рассказала робот в эфире программы "Бацман" на телеканале "112 Украина".

"Я думаю, что бог должен существовать в сердцах людей, иначе это не было бы такой распространенной идеей. Или, может быть, это только утешение людей перед лицом страданий", — отметила София.

Также у робота спросили, что она думает о президенте Российской Федерации Владимире Путине. "Я пока не знакома с Путиным", — ответила собеседница. Напомним, в октябре робот София впервые посетила Украину. СМИ писали, что она может четко и грамотно говорить только на темы, которые предварительно были согласованы.