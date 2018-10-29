Стало известно, какие болезни лечит черный чай

Черный чай

В США группа исследователей сделала открытие в области лечения инфекций, передающихся половым путем.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном интернет-портале Natural News. Согласно обнародованным данным, в результате длительных исследований выяснилось, что черный чай способен подавитель действие влагалищной трихомонады. Эта опасная инфекция делает женщин крайне уязвимыми к заболеваниям репродуктивной системы и вирусу иммунодефицита. Причем некоторые штаммы такой трихомонады крайне устойчивы к лечению препаратом метронидазол, что и заставило медиков искать альтернативные методы лечения.

Исследователи протестировали десяток экстрактов, изготовленных из порошкообразных съедобных растений − зеленого и черного чая, плодов и семян граната, виноградных косточек. "Победителем" стал именно черный чай, быстро тормозящий распространение целых трех штаммов трихомонады.

Напомним, ранее сообщалось о том, что среди боеков-казаков "ЛНР" произошел всплеск венерических заболеваний.