Ученые выяснили, чем мужчинам легче всего покорять женщин

Привлекательность мужчин. Иллюстративное фото

Женщины решают, привлекательны ли для них мужчины или нет, в зависимости от признаков физической силы, а не по росту либо весу.

Соответствующее сообщение опубликовал интернет-портал Naked Science со ссылкой на исследование, проведенное объединенной группой психологов из Австралии и США.

Ученые опросили более полутора сотен женщин и установили − признаки физической силы оказались главным фактором в оценке внешней привлекательности мужчин. Высокий рост лишь немного усиливал привлекательность в глазах дам, а лишний вес снижал ее, но не очень сильно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, в чем женщины превосходят мужчин.