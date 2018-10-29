Ученые выяснили, чем мужчинам легче всего покорять женщин

Стереотипу - мол, "женшины любят ушами" был нанесен серьезнейший удар.
Женщины решают, привлекательны ли для них мужчины или нет, в зависимости от признаков физической силы, а не по росту либо весу.
Соответствующее сообщение опубликовал интернет-портал Naked Science со ссылкой на исследование, проведенное объединенной группой психологов из Австралии и США.
Ученые опросили более полутора сотен женщин и установили − признаки физической силы оказались главным фактором в оценке внешней привлекательности мужчин. Высокий рост лишь немного усиливал привлекательность в глазах дам, а лишний вес снижал ее, но не очень сильно.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, в чем женщины превосходят мужчин.