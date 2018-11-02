Счастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака Зодиака

Астрологический прогноз и гороскоп для всех знаков на ноябрь-2018

Главное астрологическое событие ноября – это вхождение благословенного Юпитера в зодиакальный знак Стрельца. Благодаря этому последний месяц осени будет по-настоящему замечательным. Это будет время ясности и выявления всех проблем, время развития и продвижения вперед. А войдет Юпитер в Стрельца 8 ноября, и в этот момент воспрянут все Стрельцы.

Кстати, много украинских политиков родились под этим знаком Зодиака, в том числе Тимошенко и Саакашвили. И в ноябре все наши политики-Стрельцы начнут активно "светиться" и проявлять себя.

Ноябрь будет благоприятен для реализации планов, проведения рекламных кампаний, использования новых больших возможностей.

Читайте такжеВезунчики и лузеры ноября-2018: астролог составил гороскоп для всех знаков ЗодиакаК тому же, в начале месяца в Стрельца также войдет Меркурий, потому уже с 1 числа установится прекрасное время для начала изучения иностранных языков, поступления в вузы, сдачи важных экзаменов. То есть это будет очень плодотворное время.

Кроме того, в ноябре кармические узлы – Раху и Кету – перейдут из неподвижных знаков Льва и Водолея в более кардинальные знаки, а именно – в знаки Козерога и Рака. В связи с этим мир может глобально перейти с одной программы эволюции на другую, и все могут примерить на себя совершенно новые ипостаси. Также станет больше цениться дом, недвижимость, карьера и достижения.

Ноябрь – это тот месяц, когда кардинальным образом можно будет переломить свою жизнь, изменить движение по карьерной лестнице, сменить место жительства, уехать в другую страну и укрепиться корнями в другом месте.

Однако это также будет лучший месяц для спекулянтов, шулеров, шарлатанов, особенно для тех людей, которые занимаются оптовой торговлей и играют на бирже.

В это время начнет скакать курс доллара и других валют, будет меняться стоимость ценных бумаг. Также биткоин может неожиданно продемонстрировать какие-то неожиданные кульбиты – то взлеты, то падения. В этом плане ноябрь будет довольно насыщенным периодом.

Особенно благоприятной будет вторая половина ноября и самый конец месяца. А вот с 1 по 10 ноября ситуация может быть несколько напряженной, поскольку возникнет конфликтная ситуация между Венерой и Ураном, а это планеты, которые связаны с партнерством и любовью, потому в этой сфере могут возникать довольно сложные ситуации.

Также будет напряженный переход Урана в Овен, который состоится 6 ноября, что может усиливать революционные настроения в обществе и может возрасти недовольство властью. В это время повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений. Особенно это касается нашего ближайшего "друга" – России. Как раз в годовщину Октябрьской революции, во время вхождения Урана в знак Овна, вполне возможны народные волнения. Тем более, это движение Урана совпадает с новолунием, которое будет 7 ноября – ровно в точку революции. Это довольно многообещающее начало.

Читайте такжеПутина ждет судьба "Курска": астролог составил гороскоп для хозяина КремляВообще, ноябрь – это будет месяц, когда могут решаться кармические задачи. В этот период будут заложены планы, цели и проекты, которые кардинальным образом могут проявиться в дальнейшем. И, конечно же, в этот период возможна развязка многих событий, которые были начаты еще в августе этого года, как раз в ноябре они могут реализоваться.

Ноябрь будет прекрасным временем для международных переговоров и международных договоренностей, потому что Стрелец – это тот знак, который всегда благоприятствует международным отношениям. Всякого рода договоренности, достигнутые в это время, могут увенчаться успехом.

С 5 по 10 ноября могут возникнуть проблемы из-за завышенных амбиций. Лучше не предпринимать неадекватных решений, поскольку велик риск ошибиться, и тогда все может начать "трещать по швам". Также это время неблагоприятно для поездок, поскольку это самый катастрофический период.

Вторая половина месяца даст много энергии, динамики, а также рост амбиций. Особенно – с 11 по 16 ноября. В этот период можно смело заключать важные сделки. Все еще будет директный Меркурий. Можно решать важные вопросы, развивать деятельность, проводить самые важные переговоры. Возможен также большой успех в торговле, реализация задуманных планов. Это насыщенный и благоприятный период.

Кроме того, в ноябре произойдет смена фазы Венеры: наконец она из ретроградного движения перейдет в прямое. Пока продолжалось ретроградное движение этой планеты многие люди разошлись, распалось немало пар, было разорвано партнерство. С 14 по 18 ноября, вблизи 16 числа, как раз когда Венера станет директной, появятся новые смыслы, ценности, откроются большие возможности нахождения пары и взаимодействия. Это прямое движение Венеры будет воздействовать романтично еще и потому, что с самого начала месяца Венера переходит в знак Весов. Так что Венера привнесет в жизнь гармонию и любовь. Особенно явно это будет заметно с средины месяца. Так что критический период бракоразводных процессов, непонимания и расхождения во взглядах закончится 16 ноября.

Также 16 числа уйдет явная, открытая агрессия, поскольку Марс перейдет в зодиакальный знак Рыбы. Это время более спокойных событий, да и обстановка будет романтичной и туманной. Люди будут склонны к проявлению внутренних эмоций. Если Марс в Водолее до 16 ноября создавал вызовы в обществе, и был высок риск с кем-то разругаться, то с 16 ноября все можно будет решать правильным путем. Все ситуации, которые до сих пор были подковерными, в этот период можно будет разрешить.

Читайте такжеРеволюции, перевороты и начало войны: известный астролог рассказал об опасностях осени-2018И – плохая новость – 17 ноября Меркурий начнет свое ретроградное движение, поэтому не благоприятно будет делать какие-то покупки после 17-го числа, вплоть до конца месяца. Лучше в это время не покупать транспортные средства, компьютеры, технику.

Также не рекомендую что-либо подписывать после 17 ноября, принимать серьезные решения, заключать важные договоры. Все новые дела следует приостановить. Но зато в это время можно возвращаться к прошлому, восстанавливать связи и деловые отношения, возвращаться к любимым и родным. Потому, если с кем-то у вас ранее (в конце сентября или в сентябре) были испорчены отношения, то лучше всего их восстанавливать вблизи полнолуния 23 ноября, когда Венера приблизится к Урану и будет в кресте на узлах. Эта ситуация на небе принесет море кармической и космической любви. Люди могут притягиваться друг к другу, причем именно кармически предназначенные партнеры. Это будет способствовать повышению эмоциональности и романтичности. В общем, настрой очень благоприятный.

Влад Росс / Главред

В дополнение к этой романтике еще одна романтичная планета, планета высшей любви – Нептун – изменит свое движение на директное 25 ноября, что действительно может способствовать очаровыванию других людей, вдохновению, творческому подъему, вспышкам интуиции, настрою на большую романтику, даже могут сниться пророческие сны.

Самое подходящее время для принятия решений, время ясности нас ждет с 20 числа и до конца месяца. Поскольку Стрелец – абсолютно честный знак Зодиака, который способствует решению проблем и открытию новых возможностей, а также знаменует время больших, даже великих дел.

24-28 ноября нужно быть очень осторожными, потому что велика опасность искушений и обманов. Поэтому лучше в эти дни не принимать важных решений и не подписывать важных бумаг (тем более, что этот период будет усугублять ретроградность Меркурия).

Читайте такжеАстролог оценил шансы Гриценко стать президентомЗато последняя декада месяца будет наиболее благоприятной для дальних поездок, творчества и пиара. Вообще, после вхождения Юпитера в Стрелец, с 28 ноября, начнется лучшее время для масштабных рекламных кампаний.

Ноябрь также может быть важным и благоприятным месяцем для религиозных деятелей, потому что Юпитер – планета религии.

А еще это хорошее время для тех, кто занимается законотворческой деятельностью, для плодотворной деятельности людей, которые создают законы, например, для нашей Верховной Рады. В это время могут приняты какие-то важные и благоприятные законы, которые долгое время по тем или иным причинам не находили поддержки и не голосовались.

В целом, нас ждет очень экспансивный и многообещающий ноябрь, когда каждый может изменить свою судьбу.

Гороскоп для всех знаков Зодиака

Невезучие знаки месяца:

Водолеи. У Водолеев в ноябре могут возникать сложные ситуации. Им следует быть готовыми к непростым ситуациям, связанным с их карьерой. Возможны разного рода необдуманные поступки, споры и противоречия с вышестоящими. Поэтому Водолеям пока лучше отложить важные изменения в карьере. Зато благоприятно для них ситуация может сложиться в связи с недвижимостью и переездом. Но следует быть внимательными, потому что в ноябре представители этого знака могут прокалываться на мелочах.

Львы. Львы, как и Водолеи, могут прокалываться на мелочах. На их делах неблагоприятно могут сказываться неучтенные пустяки и мелочи. Это худший месяц для Львов в плане реализации финансовых дел. Они могут допускать какие-то неожиданные ошибки.

Тельцы. У представителей этого знака также неудачный месяц. Их ждет противостояние, опасность судебных споров, расхождения и противоречия с деловыми партнерами. Особенно непростой будет первая половина месяца.

Читайте такжеТретья мировая или конец света: астролог рассказал о "звезде смерти" НибируСкорпионы. У Скорпионов в ноябре также будет неблагоприятный период, связанный с травмоопасностью. Особенно в поездках Скорпионы должны быть очень осторожны. Им нужно быть внимательными – их могут обокрасть. Потому Скорпионам в ноябре лучше не бросать машину в неположенном месте в ночное время и хорошо закрывать двери. Также у Скорпионов есть опасность, связанная с огнем, потому им следует быть осторожными, с огнем, электричеством и так далее.

Везунчики ноября:

Стрельцы. Ноябрь – самый успешный месяц для Стрельцов. Тем более, что в их зодиакальный знак входит Юпитер, планета большой удачи. Для них это период больших дел, новых задач и новых возможностей. Это время их подъема на вершину. Их ждет реализация карьерных амбиций. Это период, когда можно путешествовать, ездить по миру, находить иностранных партнеров. Это прекрасное время для полной трансформации жизни и для эмиграции.

Близнецы. У Близнецов ноябрь – это прекрасное время для заключения важных финансовых сделок, подписания контрактов. Особенно – в середине месяца. Им будет фартить в торговле, удачно будут складываться поездки, коммуникация с другими людьми. Удачу принесет и вхождение в большую компанию. В этом месяце для них самое время посещать различные тренинги и курсы повышения квалификации. Поездки также могут быть очень удачными.

Девы. У Дев прекрасный период для переезда на новое место жительства. У них хорошо складывается ситуация в семье. Благоприятными будут большие покупки в дом. Их ждет удача во всем, что касается недвижимости, они могут заключать в это время прекрасные сделки. У них хорошо будут идти дела и в целом на работе. Девы в ноябре могут делать различные операции (пластические, хирургические) – месяц будет способствовать их выздоровлению.

Рыбы. У Рыб в ноябре может разгореться настоящая любовь, могут начаться блестящие романтические чувства. Это время, когда они могут посвятить себя мужчине мечты (или женщине мечты). Особенно – в 20-х числах. Рыбам будет везти в ноябре, они могут выигрывать в азартные игры, потому им можно делать смелые ставки. Рыб ждут "легкие деньги".

Нейтральным, средней везучести, месяц будет для таких знаков:

Козероги. Для представителей этого знака начало ноября будет более сложным. Их могут подставлять и "кидать" на деньги. Им нужно быть осторожными с проверяющими органами. На них могут "наезжать". Во второй половине месяца им неплохо бы провести рекламную кампанию, обзавестись новыми партнерами, особенно иностранными. Это благоприятное время для финансовых дел, поскольку перед ними откроется масса новых возможностей. Поток денег может увеличиться.

Читайте также"Тяжелая болезнь": астролог спрогнозировал, когда Путин покинет пост президентаРаки. У Раков, наоборот, первая половина месяца будет благоприятной. У них может быть крепкая любовь и удачное взаимодействие с обществом. В ноябре Раки могут испытать чувство гордости за своих детей, у них будут поводы. У них могут складываться благоприятные творческие ситуации. А во второй половине месяца, особенно когда Меркурий станет ретроградным, Ракам стоит отложить крупные покупки и любую коммерческую деятельность до лучших времен. Потому что во второй половине месяца их может ждать полная неудача в финансах и денежных делах. Есть риск купить что-то не то.

Весы. У Весов будет не очень удачным начало ноября. У них могут возникнуть трудные ситуации с родными, близкими, могут возникнуть критические ситуации и конфликты с соседями. А во второй половине месяца их ждет финансовая волна успеха, больших возможностей и поездок. Весы будут "на коне", особенно с 16 ноября и до конца месяца.

Овны. У Овнов начало месяца более благоприятное, чем вторая половина. У них будет возможность повысить свой авторитет, найти финансовые возможности, заключить важные сделки. Овны могут спонтанно принимать правильные решения в это время. Однако во второй половине месяца их могут ждать траты, потери, обесценивание каких-то возможностей, проблемы, связанные с их амбициями, особенно после того, как планета, управляющая Овном, Марс перейдет в зодиакальный знак Рыб. Тогда потухнет энергия Овнов, и произойдет это после 15 ноября. Потому вторая половина месяца Овнам может принести обманы, иллюзии, подставы и большие искушения. Потому, как никто другой, Овны во второй половине месяца должны быть внимательны и отказываться от сладких обещаний, которые будут им даваться.

Влад Росс, астролог, специально для "Главреда"

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