"Металл, жидкий металл": Ученые изобрели робота, похожего на киборга-убийцу из "Терминатора 2"

Терминатор Т-1000 в исполнении Роберта Патрика / 3dindustry

Китайские и австралийские ученые предъявили общественности прототип "жидкого" робота − способного изменять собственную форму и передвигаться в узких пространствах.

Такое сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, робот работает от обычной литиевой батареи и способен умещаться на ладони.

По словам авторов проекта, ученых из вузов в КНР и городе Вуллонгонге (Австралия), основа робота − капли жидкого галлия. Они изменяют центр тяжести, которая в свою очередь контролируется изменением напряжения через встроенную батарею.

Исследователи утверждают, что вдохновлялись киборгом-убийцей Т-1000 (в исполнении актера Роберта Патрика) из фильма "Терминатор 2: Судный день" (1991, режиссер Джеймс Камерон). Их робот предназначен прежде всего для того, чтобы обнаруживать людей под завалами после стихийных бедствий, поскольку жидкая форма позволит ему пробираться в самые труднодоступные места.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Роберт Патрик сыграет в украинском фильме по легендарной повести Ивана Франко.