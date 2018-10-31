Революции, перевороты и начало войны: известный астролог рассказал об опасностях осени-2018

Астролог дал тревожный прогноз на осень-2018

Известный астролог Павел Глоба рассказал о том, что раз в тридцать три с половиной ода обостряется битва между светом и тьмой, что может спровоцировать драматические события во всем мире.

По его словам, мир стоит на пороге принятия новых правил, которые могут понравиться далеко не всем: это будет время политических переворотов, битв и противостояний.

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Астролог предсказывает, что осенью 2018 года обострится противостояние добра и зла, темной и светлой энергий, что может отразиться на жизни каждого человека.

Он пояснил, что сильнейший энергетический негативный всплеск и диссонанс порожден противостоянием Черной и Белой Луны. При этом в отдельности Лилит и Селена уже вступили в противоборство 18 сентября, а эффект от него продлится довольно долго — примерно до начала 2020 года.

Глоба говорит, что борьба Лилит и Селены символизирует апокалиптическое начало, но это не значит, что миру придет конец, однако возможны потрясения, которые приведут к краху некоторых правил или, устоев. По мнению Павла Глобы, также возможны революции, перевороты, начало войны или, наоборот, ее завершение.Читайте такжеМесть и злоба: названы самые лютые знаки Зодиака

При этом, по словам астролога, решить все возможные проблемы поможет только осторожность. Желательно как можно меньше обращать внимание на чужое мнение, больше опираться на личный опыт.

Черная Луна, или Лилит, — это апогей лунной орбиты, то есть точка максимального отдаления от Земли. Белая Луна, или Селена, — это точка орбиты с более сложным расчетом местоположения. Черная Луна — это воплощение Зла, а Белая Луна символизирует добро.

Напомним, ранее астролог назвал счастливчиков ноября-2018.