"Это нормально, даже если человеку 5 лет": секс-педагог развенчала мифы о мастурбации

Мастурбация – это нормально, заверила эксперт / Elise Journal

Мастурбация является нормальным актом, а касаться своих половых органов – это не извращение, настаивает секс-педагог Юлия Ярмоленко.

Она рассказала, что многие родители просят ее порекомендовать наиболее действенные способы заставить ребенка прекратить мастурбировать. Но совет для таких людей у нее только один: оставить ребенка в покое и начать стучаться в его комнату.

По ее словам, наедине с собой получать удовольствие – не стыдно, не грязно и не плохо.

"Даже если человеку 5, 15 или 75 лет. Даже если это девочка или мальчик. Даже если вам говорили много лет другое, и даже если в Библии что-то написано, во что очень хочется верить. Это все равно нормально", – написала она на своей странице в Facebook.

Читайте также"Очумелые ручки": В Сеть выложили подборку фото самодельных секс-игрушек времен СССРОна подчеркнула, что мастурбация не приводит к гомосексуальности, проституции, разврату, не влечет за собой "волосы на ладонях", одиночество или болезни. Приводит мастурбация лишь к удовольствию – и это нормально.

"Если дети трогают половые органы при других, просто спокойно скажите: "Это нормально, но важно это делать только наедине с собой". И на всякий случай повторите "Правила трусиков", – добавила эксперт.

В свою очередь врачи рассказали, какими проблемами со здоровьем грозит мастурбация. Любители порно страдают своего рода наркоманией, установили исследователи.

Ранее в Госдуме призвали рассказать в школах о вреде мастурбации. Чиновники заявляют, что интернет способствует распущенности молодежи.

Напомним, ученые заявили, что отсутствие регулярного секса убивает женщин. При отказе от секса первым у женщин пропадает либидо.

В то же время ранее врач рассказала, могут ли женщины прожить без секса без вреда для здоровья. От отсутствия интима представительницы прекрасного пола не заболеют и не умрут раньше, но есть ряд нюансов, заявила гинеколог.