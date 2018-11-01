"Опасные игры с бездной": астрологи предостерегли о трудностях 1 ноября

Гороскоп на сегодня / rabstol.net

1 ноября – 23-й лунный день, Луна находится в знаке Льва – несет немало опасностей с точки зрения астрологии.

Как отмечается на странице общества "Лунный календарь" в Facebook, сегодня оппозиция Марс – Луна растет в течение дня. Она требует легкого и подвижного настроения, нужно учиться принимать удары непозитивного окружения: "Надо помогать самому себе развивать веселый нрав и научить владеть собой. Особенно в тяжелый День Крокодила".

Часто в такие дни из ниоткуда возникают конфликты с близкими, особенно внутри семьи, к которым каждый из нас в любое время года по сути предъявляет слишком большие требования. Этому дню соответствуют необдуманные поступки, агрессивность.

Читайте такжеАстрологи рассказали, кто из знаков Зодиака самый умный, а кто – совсем наоборот"Герой дня — Грека, который ехал через реку. Он словно бы дает каждому разумному человеку предупреждение: не надо играть с бездной. Игра на грани фола, на грани закона затягивает", – предостерегают эксперты.

Болезни продолжительны, но неопасны. Вероятны проблемы с желудком.

На физическом плане день связан с ягодицами.

"Период двойственный, иногда противоречивый, поэтому любые договора и обязательства в этот период проверяются на устойчивость и стабильность и требуют некоторого переосмысления. Поэтому в данное время трудно начинать новые дела и проекты, а лучше всего – доводить до конца начатое", – советуют астрологи.

Во второй половине данных лунных суток возрастают амбиции: чужое покровительство может спровоцировать проблемы, в партнерских отношениях возможны ревность и зависть, а также проблемы, связанные с нереализованными желаниями или ожиданиями.

"Нужно быть крайне внимательным в проявлении собственных мыслей и чувств, в раскрытии своих планов, поскольку вы можете быть поняты неправильно", – резюмируют эксперты.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Самыми успешными в ноябре 2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказал астролог в комментарии "Главреду".

А четырем знакам Зодиака звезды сулят не самый лучший месяц. Их ждут неожиданные ошибки и проколы в мелочах.

Кроме того, известный астролог рассказал об опасностях осени-2018. По его словам, мир стоит на пороге принятия новых правил, которые могут понравиться далеко не всем: это будет время политических переворотов, битв и противостояний. Сильнейший энергетический негативный всплеск и диссонанс порожден противостоянием Черной и Белой Луны.