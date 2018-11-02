Тренер объяснил, чем грозит недосыпание

Бессонница мешает похудеть / 24tv.ua

Недосыпание значительно усложняет жизнь людям, которые стремятся похудеть. Ведь здоровый сон также важен, как тренировки или соблюдение диеты.

"Исследователи обнаружили, что участники, страдающие "непродолжительным сном имеют пониженный уровень лептина (гормон сытости) и повышенный грелина (гормон, который отвечает за стимуляцию аппетита)", после чего пришли к выводу, что "такая разница между лептином и грелином способствует повышению аппетита", – цитирует фитнес-тренера Тео Бреннер-Роуча НВ.

Он рассказал, что нормальный, качественный сон помогает человеку:

терять вес;

утолять голод и не переедать;

следить за правильным питанием;

наращивать мускулатуру.

Без здорового сна человек выпадает из графика: начинает неправильно питаться, употребляя много алкоголя, пропускать тренировки и т.п.

Работают эти гормоны в паре: при продолжительном отсутствии пищи – рождают чувство голода, когда вы поели – чувство насыщения.

При недосыпании чувство голода растет, а чувство защищенности, наоборот, снижается. То есть контролировать голод становится сложнее, как результат – проблемы с перееданием и принятием адекватных решений.

Ранее психолог посоветовала, как получить сладкие сны. Перед тем, как уснуть, нужно думать о том, что приятно будоражит, отметила эксперт.

А исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, ссылаясь на данные ученых, посоветовала, что для противодействия стрессу, в частности, нужно стараться ложиться спать и просыпаться в одинаковое время. Для улучшения качества сна нужно отказаться от употребления алкоголя, отметила и.о. министра здравоохранения.