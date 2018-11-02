Ученые рассказали, с какими болезнями можно справиться регулярным сексом

Секс. Иллюстративное фото / News.vse42

Группа американских исследователей установила, что постоянные занятия сексом в крайней степени положительно влияют на здоровье человека.

Соответствующая информация была опубликована в специализированном издании Bulletin of Experimental Biology and Medicine.

Во время исследований ученым удалось выяснить, что люди, занимающиеся сексом дважды в неделю, имеют на треть выше уровень иммуноглобулина А – особого белка, участвующего в формировании иммунитета.

Также специалисты установили, что секс хорошо влияет на сердце и сосуды, а в отдельных случаях – даже образует новые капилляры.

Кроме того, по мнению ученых, постоянные занятия любовью иногда заменяют занятия в спортзале, ведь во время интима работают десятки мышц.

Напомним, ранее стало известно, почему женщины отказывают мужчинам в сексе, а секс-терапевт рассказала, сколько людям стоит иметь сексуальных партнеров.