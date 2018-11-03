Везунчики ноября: астролог назвал самые фартовые знаки Зодиака

Гороскоп на ноябрь сулит удачу четырем знакам

Четырем знакам Зодиака – Водолеям, Львам, Тельцам и Скорпионам в ноябре-2018 лучше залечь на дно. Звезды сулят им не самый лучший месяц. А вот настоящими любимчиками ноября станут Стрелец, Близнецы, Дева и Рыбы.

Самым удачливым знаком ноября станет Стрелец. Для них это период больших дел, новых задач и новых возможностей. Их ждет реализация карьерных амбиций. В ноябре астролог советует Стрельцам путешествовать, ездить по миру, находить иностранных партнеров. Также это прекрасное время для полной трансформации жизни и для эмиграции.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаНа втором месте фартовых знаков - Близнецы. Ноябрь для них – это прекрасное время для заключения важных финансовых сделок, подписания контрактов. Им будет фартить в торговле и коммуникациях с другими людьми. Звезды сулят им также удачные поездки и повышение квалификации.

"Бронзу" удачливых знаков Зодиака получает Дева. У Дев прекрасный период для переезда на новое место жительства или больших покупок. Их ждет удача во всем, что касается недвижимости и финансов. Хорошо будут идти дела и в целом на работе. Девы в ноябре могут делать различные операции (пластические, хирургические) – месяц будет способствовать их выздоровлению.

И замыкают "счастливую четверку" Рыбы. У Рыб в ноябре может разгореться настоящая любовь, могут начаться блестящие романтические чувства, особенно – в 20-х числах. А ноябре представители этого знака могут выигрывать в азартные игры, потому им можно делать смелые ставки. "Легкие деньги" Рыбам обеспечены.