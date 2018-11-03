Ученые выяснили, почему женщины стонут во время секса

3 ноября 2018, 06:16

Оказывается, дамы издают стонущие звуки далеко не просто так, а вовсе даже с подоплекой.

Стонущая девушка / Gamebomb

Группа западных исследователей закончила свой проект, посвященный изучению природы стонов, которые издают женщины во время секса.

Соответствующее сообщение опубликовано в специализированных СМИ. По словам ученых, основная функция стона — сигнальная. Стонами дамы обычно дают знать партнеру, что его фрикции очень приятны.

Однако, некоторые женщины издают стоны во время секса, просто чтобы отработать общественный стереотип. Кроме того, ученые выяснили, что стоны напрямую связаны с физиологическими процессами в организме. Их провоцируют сбитое дыхание и учащенный сердечный ритм.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые развенчали популярный миф о сексе и занятиях фитнесом, а также о том, как влияет на здоровье регулярный интим.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
ученые секс женщины интим голые девушки стоны
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров
Новости
07:46
Помпео рассказал о желании Трампа улучшить отношения с Москвой
07:33
Ученые рассказали, как долго сохранять молодость с помощью кофе и шоколада
07:14
"Это будет топор над отдельными головами": эксперт раскрыл суть санкционного списка Москвы
07:12
Blizzard показала Warcraft 3: Reforged Видео
06:59
Попала в мясорубку: Беларусь ждет украинский кошмар мнение
06:35
Родится ребенок, который станет пророком: астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018 Видео
06:16
Ученые выяснили, почему женщины стонут во время секса
05:54
Везунчики ноября: астролог назвал самые фартовые знаки Зодиака
05:20
"Путин построил фашизм": эксперт объяснил, что убило российскую экономику
04:53
"Потрясающе красивая": "Девушка Бонда" Ольга Куриленко восхитила Сеть видом без макияжа
04:09
Новое подорожание: эксперт назвал причины роста цен на хлеб Видео
03:40
Для потенции и похудения: чем полезна хурма для мужчин и женщин Видео
03:03
Дима Коляденко высказался о языковых квотах на радио и ТВ
02:31
В Украине до конца года резко возрастет цена на хлеб
02:03
"Кусок мусора": у Трампа резко отреагировали на арест Болдуина
01:44
"Информация вызвала смех": Тука обвинил санкционный список Кремля в отсутствии логики
01:21
Жириновский во время визита в Узбекистан пустился в пляс Видео
00:55
Социолог предостерегла о переосмыслении предвыборного рейтинга Зеленского
00:26
Укргаздобыча назовет буровые установки в честь Бандеры и Мазепы
00:02
В Нью-Йорке полиция арестовала известного голливудского актера
02 ноября, пятница
23:41
"Опровергнут стереотип": синоптик дала прогноз погоды для Украины на выходные
23:16
В УПЦ МП обвинили константинопольского архиепископа в незнании богословия
22:44
150-килограмовая модель Тесс Холидей показала свои прелести через прозрачный топ
22:28
"Будут разные встречи": Луценко пояснила, как пройдет визит Порошенко и Путина в Париж Видео
22:16
Экс-любовник Пугачевой попал в наркоклинику
22:03
Сооружения Почаевской лавры передали Московскому патриархату более чем на 30 лет Видео
21:45
В Харькове священник снес джипом могилы на кладбище: опубликовано видео Видео
21:18
"Много нестыковок": эксперт раскритиковал российскую версию о бойне в колледже Керчи Видео
21:16
И Путин не удержал: СМИ выяснили, что Порошенко вывез на Украину из России Видео
20:38
Убийство бомжей под Днепром: стало известно о подозреваемом в преступлении сыне судьи
20:32
В Константинополе сделали неожиданное уточнение о снятии анафемы с Филарета и Макария Видео
20:01
Сын нардепа Оксаны Билозир возглавил крупную госкомпанию
19:44
В Крыму задержали ветерана военного конфликта на Донбассе - росСМИ Видео
19:26
В Китае из-за драки пассажирки и водителя автобус рухнул с моста в реку: опубликовано видео Видео
19:21
Трамп припугнул санкциями, выступив в образе героя "Игры престолов"
19:05
"Инструкторы из Канады и США": Боевики "ЛНР" разгоняют новый фейк об украинской армии
18:57
"Считаем доллар по 45 грн/$": эксперты подсчитали, насколько подорожают лекарства в Украине Видео
18:41
Монатик снялся в откровенной фотосессии с полуобнаженными девушками: "горячие" фото Фото
18:21
Военный эксперт слил инсайдерскую информацию о провале российских зенитных комплексов
17:22
Эксперт рассказал, почему Путин и Кремль не будут устраивать теракты перед выборами в Украине
17:00
Миллион потребителей без света и тепла: эксперт предупредил о блэкауте на Луганщине Видео
16:51
"Уютная пещерка". Эмили Ратаковски примерила сексуальный костюм "доисторической женщины": опубликованы фото Фото
16:42
В УПЦ МП прокомментировали заявление Константинополя о своем "несуществовании" Видео
16:34
Хакерская атака на Facebook: в Сеть "слили" данные десятков тысяч украинцев Видео
16:30
"Их там уже нет": В Сеть выложили подборку фоток с полигона, где "ковалось" советское биологическое оружие Фото
16:20
Эксперт объяснил, почему от антиукраинских санкций выиграет Порошенко
16:07
В Киеве выступит группа Kiss: когда концерт, где купить билеты Видео
15:54
Константинополь пригрозил отозвать автокефалию РПЦ
15:44
Светлана Лобода рассказала о состоянии после операции
15:36
В Евросоюзе оценили российские санкции против Украины Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыРекламаАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять