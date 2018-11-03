Ученые выяснили, почему женщины стонут во время секса

Стонущая девушка / Gamebomb

Группа западных исследователей закончила свой проект, посвященный изучению природы стонов, которые издают женщины во время секса.

Соответствующее сообщение опубликовано в специализированных СМИ. По словам ученых, основная функция стона — сигнальная. Стонами дамы обычно дают знать партнеру, что его фрикции очень приятны.

Однако, некоторые женщины издают стоны во время секса, просто чтобы отработать общественный стереотип. Кроме того, ученые выяснили, что стоны напрямую связаны с физиологическими процессами в организме. Их провоцируют сбитое дыхание и учащенный сердечный ритм.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые развенчали популярный миф о сексе и занятиях фитнесом, а также о том, как влияет на здоровье регулярный интим.