Ученые рассказали, как долго сохранять молодость с помощью кофе и шоколада

Отличная новость для всех любителей жить подольше и со вкусом.
Группа ученых из США установила, что небольшое количество раствора цинка, добавляемого в кофе, чай либо шоколад, поможет продлить "молодость" организма.
Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном западном издании. Согласно обнародованным данным, преждевременное старение и относительно невысокая продолжительность жизни вызвано в немалой степени окислительным стрессом.
Цинк может активировать органическую молекулу, помогающую защитить от такой реакции. Он работает активнее всего с продуктами, к которым относятся вино, кофе, чай и шоколад. Цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту против супероксида (побочного продукта дыхания), повреждающего собственные биомолекулы тела (протеины либо липиды).
Также медики считают, что супероксид играет определенную роль в процессе старения и некоторых заболеваниях − воспалении, раке либо нейродегенеративных процессах.
Напомним, ранее ученые назвали занятие, способное продлить молодость человека.