Ученые рассказали, как долго сохранять молодость с помощью кофе и шоколада

Молодость. Иллюстративное фото / biglion.ru

Группа ученых из США установила, что небольшое количество раствора цинка, добавляемого в кофе, чай либо шоколад, поможет продлить "молодость" организма.

Соответствующее сообщение было опубликовано в специализированном западном издании. Согласно обнародованным данным, преждевременное старение и относительно невысокая продолжительность жизни вызвано в немалой степени окислительным стрессом.

Цинк может активировать органическую молекулу, помогающую защитить от такой реакции. Он работает активнее всего с продуктами, к которым относятся вино, кофе, чай и шоколад. Цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту против супероксида (побочного продукта дыхания), повреждающего собственные биомолекулы тела (протеины либо липиды).

Также медики считают, что супероксид играет определенную роль в процессе старения и некоторых заболеваниях − воспалении, раке либо нейродегенеративных процессах.

Напомним, ранее ученые назвали занятие, способное продлить молодость человека.