Рецепт вечной молодости: названы продукты, способные замедлить старение

Кофе помогает замедлить старение, считают ученые

Входящие в состав шоколада, чая, кофе и вина гидрохиноны, в сочетании с цинком предотвращают окислительный процесс, замедляя старение.

Как выяснили ученые из Университета Эрлангена-Нюрнберга (Германия) вместе с коллегами из США, цинк активирует группы гидрохинона, производя естественную защиту от супероксида − побочного продукта дыхания человеческой клетки, который повреждает собственные биомолекулы тела, например, протеины или липиды.

Отмечается, что только гидрохинон способен разрушать супероксид. Однако если цинк и гидрохинон объединяются, создается комплекс, который защищает организм от процессов деградации, вызванных окислением, и оказывает антиоксидантное действие.

Таким образом, супероксид может метаболизироваться и предотвращать повреждение организма, то есть предотвращать окислительный стресс, пишет Phys.org.

Напомним, ранее ученые рассказали, как получить "молодильную" молекулу.