Ученые рассказали какую пищу надо есть, чтобы быстро похудеть

Каждодневное употребление в пищу орехов в достаточной степени препятствует набору веса и улучшает состояние сердечно-сосудистой системы.

Соответствующие результаты проекта, осуществленного специалистами Американской ассоциации сердца, были опубликованы на специализированном портале EurekAlert.

Сотрудники из научной группы проанализировали анкеты более 126 тысяч мужчин и женщин, не страдающих от хронических заболеваний. Каждые четыре года волонтеры отвечали на вопросы о том, как часто и как много они едят орехи.

В конечном итоге выяснилось, что употребление в пищу около 30 граммов орехов в сутки не только не принесут вреда фигуре, но и помогут в борьбе с ожирением. Кроме того, ученые пришли к выводу, что орехи вместо аналогичной порции красного либо обработанного мяса, картофеля "фри" или чипсов, а также десертов будет способствовать меньшему набору веса.

Орехи / Fotolia / Profotokris

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые дали советы по поводу того, как сохранить вес в норме.