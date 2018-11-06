"Крупное событие": гороскоп на 6 ноября сулит день против всех и риск проиграться подчистую

6 ноября 2018, 10:03

Перенапряжение в первой половине суток крайне нежелательно.

Знаки Зодиака_астрология
Гороскоп на 6 ноября / rabstol.net

Астрологи пророчат крупное событие 6 ноября: Марс переходит из Козерога, в котором был со 2 мая, в Водолей.

"С одной стороны, напряжение в мире должно стать меньше, с другой – будет много спонтанных решений на политическом и экономическом уровне. Это может спровоцировать новые кризисы", – предупреждает Telegram-канал "Сухарева башня".

Также эксперты допускают, что неприятные сюрпризы на воздушном и космическом транспорте до конца декабря.

В свою очередь астрологи "Лунного календаря" у себя в Facebook отмечают, что 6 ноября – день подвижный и летучий.

Читайте такжеВезунчики ноября: астролог назвал самые фартовые знаки Зодиака"Человек борется за внутреннее равновесие и часто – за равновесие в семье. Схватка, в которой участвует кто-то другой и которая не затрагивает его непосредственно, именно сегодня оставляет его на редкость равнодушным к чужим бедам и горестям, – но тем не менее в нас образуется куда больше динамизма, хотя этому и сопутствует несуетный характер, спокойствие, душевное равновесие", – пишет "Лунный календарь".

Еще более беспокойным и суетным станет вторая половина, поэтому все важное лучше завершить до 13-14 часов. При этом перенапряжение в первой половине суток крайне нежелательно. Позже вероятны странная и неожиданная смена настроений, капризы, склонность к строптивости, взбалмошность, непостоянство чувств, сильнейшая и беспочвенная бесполезная бестактная раздражительность. В то же время вторая половина этих суток позволяет переосмыслить прошлое.

"Все это можно описать сами простыми словами: человек идет против всех ва-банк, жертвует своими ценностями. И может все проиграть "играючи… Девиз дня: труды праведные без фанатизма и отдых без пристрастия к чрезмерности", – предупреждают астрологи.

Читайте такжеРодится ребенок, который станет пророком: астролог дал неожиданный прогноз на ноябрь-2018В этот день надо стараться быть в приподнятом настроении, но все же в большей степени вглядываться внутрь себя, контролировать эмоции.

Хорошо сажать все полезные растения и сеять добрые мысли. Нельзя валить деревья, рвать и дарить цветы. Рекомендуется соковый голод.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Самыми успешными в ноябре 2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказал астролог в комментарии "Главреду".

А четырем знакам Зодиака звезды сулят  не самый лучший месяц. Их ждут неожиданные ошибки и проколы в мелочах.

При этом первая половина ноября будет не очень благоприятной. По словам астролога, с 6 ноября повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений.

Кроме того, известный астролог рассказал об опасностях осени-2018. По его словам, мир стоит на пороге принятия новых правил, которые могут понравиться далеко не всем: это будет время политических переворотов, битв и противостояний. Сильнейший энергетический негативный всплеск и диссонанс порожден противостоянием Черной и Белой Луны.

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