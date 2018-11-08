Ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе

Секс на работе. Иллюстративное фото / NAVIGATOR.NEWS

В США исследование группы ученых из Вашингтонского университета и Университета штата Орегон доказало, что люди, занимающиеся сексом перед стартом рабочего дня, потом работают гораздо активнее и успешнее.

Соответствующее сообщение было опубликовано в американских специализированных СМИ. Всего ученые и медики-сексологи опросили 159 пар супругов об их настроении и удовлетворенности утренним сексом.

Анализ ответов четко продемонстрировал, что сразу после секса люди действительно лучше трудятся. А вот в случае постоянных домашних ссор и плохого утреннего секса (либо вовсе его отсутствия), женщины приходят в плохом настроении и работают в полсилы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что секс-робота Саманту разработчики научили отказывать в интиме.