Ученые назвали главный фактор долгой и успешной жизни

Долголетие. Иллюстративное фото / Media.az

Группе исследователей из США удалось установить, что гены в достаточно невысокой степени определяют длительность жизни.

Соответствующее сообщение было опубликовано на специализированном портале MedicalXpress. По их данным, гораздо сильнее на долголетие влияют окружающая среда, здоровый образ жизни, болезни и несчастные случаи. В своей работе ученые детально рассмотрели родословные более 400 млн человек, учитывая в первую очередь время жизни каждого конкретного человека, место его рождения и семейные связи.

Оказалось, что корреляция по числу лет жизни между супругами была заметно выше, чем между родными братьями и сестрами. То бишь в долголетии главную роль играют факторы среды - в первую очередь положительная ассортативность (случаи, когда люди выбирают ведущих сходный образ жизни партнеров).

С учетом результатов, американские исследователи пришли к выводу, что склонность к долголетию определяется генами лишь на 7%

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, от чего зависит долголетие человека.