Топ-5 самых необычных трамв и повреждений, полученных во время секса

9 ноября 2018, 06:15

Интим - штука не только неуправляемая, но и очень-очень порой неукротимая и опасная.

Секс-травмы / likar.info

Вполне обычное и понятное стремление людей совокупляться друг с другом, усиленное бурной фантазией, порой способны всерьез навредить здоровью.

Журналисты российского таблоида "Спид-инфо" составили топ-5 травм полученных людьми во время секса.

Травма №1. Паре любовников в США надоело использовать стандартные секс-игрушки. Мужчина "присобачил" вибратор к электропиле и начал ублажать свою 27-летнюю подругу. В конечном итогу фаллоимитатор сорвался, а пила "распанахала" ее интимную зону. Дело кончилось больницей и хирургическими операциями.

Травма №2 Некоторых затейников засовывание лампочки в рот не устраивают. И они предпочитают вставлять их в задний проход.  

Вследствие чего немалую выгоду имеют проктологи - поскольку в 9 из 10 случаем лампочки разбиваются и стекло приходится аккуратно извлекать из анусов. 

Читайте такжеУченые выяснили, почему женщины стонут во время сексаТравма №3. В Англии влюбленные так спешили к сношению, что они по ошибке схватили вместо вагинальной смазки специальный крем бабушки одного из партнеров, предназначенный для снижения кровяного давления и содержащий нитроглицерин. В конечном итоге после пяти минут фрикций оба партнера так снизили себе давление, что лишились сознания и рухнули с кровати на пол. Спасла их только вернувшаяся и вовремя вызвавшая скорую помощь бабушка.

Трамва №4. В Индии одну даму глубого пост-бальзаковского возраста сильно мучил кашель. Никакие лекарства не помогали. Лишь благодаря рентгену выяснилось, что у дамы (любительницы минета в формате "глубокая глотка") в легких застрял и остатки презерватива Его пришлось извлекать хирургическим путем.

Травма №5. У гей-пары ролевые игры в строителей зашли чересчур далеко. Они друг друг через воронку заливали в анусы жидкий цемент. Естественно, вещество быстро затвердело, а опомнившимся геем пришлось проходить черещ неприятные хирургические манипуляции. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что медики рассказали о самых необычных травмах, полученных во время секса.

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