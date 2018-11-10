В США изобрели новый метод борьбы с особо агрессивной онкологией

Лаборатория. Иллюстративное фото / "Хабар 24"

Ученые Университета Техаса в городе Хьюстон (США) после длительных исследований установили, что нормализация циркадных ритмов организма даст возможность подавить рост особо опасных раковых опухолей печени.

Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном пресс-релизе на специализированном MedicalXpress. Согласно обнародованным данным, циркадными ритмами называют колебания интенсивности разных биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи – в том числе обмен веществ, сон, бодрствование, поедание и усвоение продуктов, и зависящих от режима дня.

Ученые установили, что приблизительно половина клеток опухоли гепатоцеллюлярной карциномы, одной из самых агрессивных форм рака, производит изоформу под кодовым наименованием P2-HNF4α, вызывающим циркадную дисфункцию.

После того, как исследователи увеличили активность гена BMAL1, управляющего работой P1-HNF4α, раковые клетки начали гибнуть. Соответственно, поддержка циркадных ритмов действительно помогает в профилактике и лечении онкологических заболеваний.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые из США создали универсальную вакцину от рака.