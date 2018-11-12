Психологи рассказали об опасности Instagram для здоровья

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Психологи из университета Пенсильвании (США) выяснили, что Instagram и других соцсетей может усилить чувство одиночества и даже привести к тяжелой депрессии.

Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Social and Clinical Psychology, пишет РИА Новости.

Для исследования ученые отобрали 143 студента, которые активно используют Instagram, Facebook и Snapchat. Опросив их о настроении и самочувствии, психологи определили время, которое испытуемые тратят на соцсети ежедневно.

Студентов разделили на две группы - участники первой должны были продолжать "сидеть" в соцсетях, как и раньше, а второй - сократить времяпровождение в социальных сетях до 10 минут в день. Спустя три недели, молодых людей попросили оценить свое самочувствие по семи показателям: одиночество, социальная поддержка, депрессия, самопринятие, страх выпасть из окружения, тревожность, самооценка.

Выяснилось, что у проводивших больше времени в соцсетях обострено чувство одиночества, в то время как участники второй группы были более активны в обществе.

"Когда человек смотрит на события в жизни других людей, например, в Instagram, ему кажется, что все остальные живут лучше него", - приводит агентство слова главы исследовательской группы Мелиссы Г. Хант.

Ранее сообщалось, что ученые Национального университета Инчхона (Южная Корея) проанализировали состав пищевой соли и обнаружили в нем микропластик.

Из 39 взятых для исследования образцов как каменной, так и морской соли, пластик содержался в 36.