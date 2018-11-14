"Библейская война": в Израиле раскрыли предсказание о скором конце света

Обострение военного конфликта в секторе Газа (Израиль выпустил более 370 ракет по 150 объектам на этой территории, впервые с 2014 года тут погиб человек из-за военных действий) послужило поводом для обсуждения другой войны – библейской.

Раввин Пинхас Уинстон предупредил Израиль о "последней битве". Стоит отметить, что сам ребе пользуется немалым авторитетом в обществе благодаря своей лекторской работе, а также своим многочисленным работам по иудаизму.

По словам Уинстона, израильской армии следует готовиться к ужасной войне, вспыхнуть которая может "в любой момент", пишет Daily Star.

Читайте такжеДо агонии осталось недолго: ученые объяснили, почему человечество вымрет уже в этом векеПомимо конфликта между Израилем и Палестиной обеспокоенность у раввина вызывает и ситуация вокруг Ирана и Сирии. По его словам, следующая война в этом регионе и может стать той самой, которая приведет к концу света. В священных источниках она называется "войной Гога и Магога" – этот конфликт якобы предшествует новому приходу Мессии.

По мнению раввина, даже небольшие стычки могут спровоцировать войну библейского масштаба. "Война может продлится всего 12 минут, но охватить целый мир… Это может быть более ужасающим, чем все, что мы когда-либо могли себе представить", — сказал он, ссылаясь на предсказание XVIII века, сделанное другим раввином.

Ранее в Иерусалиме зафиксировали появление третьего предвестника Апокалипсиса. Вслед за красным теленком и мертвой рыбой сторонников библейской теории Апокалипсиса напугала змея.

Как сообщалось, западный священник вычислил, когда и как наступит конец света. Апокалипсис пройдет в два этапа, заявил эксперт.

Напомним, предстоятель Русской православной церкви, патриарх Кирилл (Гундяев) рассказал о приближении конца света. "Нужно быть слепым, чтобы не видеть приближение грозных мгновений истории, о которых говорил в своём Откровении апостол и евангелист Иоанн Богослов", — сказал патриарх.

Кроме того, известный физик вычислил дату конца света. В 1704 году Ньютон написал, что конец света наступит в 2060 году — ровно через 1260 лет после основания Священной Римской империи.

Земля: когда конец света

Ранее ученые уже предупредили, что Земля обречена, если в будущем гравитационные волны спровоцируют появление неподалеку черной дыры. Исследователи прогнозируют, что однажды неподалеку от Земли могут столкнуться мощные гравитационные волны, и это настолько "закрутит" пространство-время, что результатом станет появление черной дыры.

Читайте такжеОпять Россия виновата: западный священник вычислил, когда и как наступит конец светаТакже, по результатам исследований ученых, конец света может наступить уже в 2019 году.

При этом часть исследователей считает, что уничтожение Голубой планеты случится в результате столкновения с космическим телом Апофис, которое систематически пролетает рядом с нашей планетой. В 2036 году расстояние между ними сократится, что спровоцирует гибель Земли.

В свою очередь астролог Влад Росс в эксклюзивном комментарии "Главреду" уже поспешил успокоить: на наш с вами век хватит и работы, и "коммуналки" – на апокалипсис (по крайней мере, астрономический, а не экономический или политический) рассчитывать не стоит.

"Самый опасный момент, который только можно себе представить, будет не ранее 2029 года, когда астероид Апофис максимально приблизится к Земле", – пояснил Росс.