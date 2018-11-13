"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь

Что называется - все в руках самих людей.
Сотрудники Гарвардского университета (США) после длительных исследований выявили ключевые привычки, которые помогут увеличить продолжительность человеческой жизни как минимум на пять лет.
Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail.
Привычка №1. Не огорчаться прожитым годам. Старение в среднем зависит на 10 % генетики и 90 % от образа и отношения к жизни.
Привычка №2. Не торопиться на пенсию. Как ни удивительно, лишние года на постоянной работе заметно увеличивают продолжительность жизни. В среднем люди, вышедшие на пенсию в 66-летнем возрасте, имеют на 11% меньший риск преждевременной смерти, чем те, кто ушел на отдых ранее.
Привычка №3. Любовь к своим детям. Семейные пары с отпрысками в среднем живут на два года больше, нежели бездетные.
Читайте такжеУченые назвали главный фактор долгой и успешной жизниПривычка №4. Лечение в больничных стационарах. Пациенты, которые проводят много времени в руках врачей − умирают раньше.
Привычка №5. Постоянные прогулки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, привычка к ежедневным прогулкам по 150 минут продлевают жизнь на четыре года.
Привычка №6. Регулярный секс. Люди, занимающиеся любовью два и более раз в неделю на 50% уменьшают риск умереть, нежели те, которые делают это единожды в неделю.
Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили недорогий и действенный способ продления жизни.