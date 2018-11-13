"Секс и прогулки": топ-6 привычек, продляющих человеческую жизнь

Продление жизни. Иллюстративное фото / "24 Канал"

Сотрудники Гарвардского университета (США) после длительных исследований выявили ключевые привычки, которые помогут увеличить продолжительность человеческой жизни как минимум на пять лет.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail.

Привычка №1. Не огорчаться прожитым годам. Старение в среднем зависит на 10 % генетики и 90 % от образа и отношения к жизни.

Привычка №2. Не торопиться на пенсию. Как ни удивительно, лишние года на постоянной работе заметно увеличивают продолжительность жизни. В среднем люди, вышедшие на пенсию в 66-летнем возрасте, имеют на 11% меньший риск преждевременной смерти, чем те, кто ушел на отдых ранее.

Привычка №3. Любовь к своим детям. Семейные пары с отпрысками в среднем живут на два года больше, нежели бездетные.

Читайте такжеУченые назвали главный фактор долгой и успешной жизниПривычка №4. Лечение в больничных стационарах. Пациенты, которые проводят много времени в руках врачей − умирают раньше.

Привычка №5. Постоянные прогулки. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, привычка к ежедневным прогулкам по 150 минут продлевают жизнь на четыре года.

Привычка №6. Регулярный секс. Люди, занимающиеся любовью два и более раз в неделю на 50% уменьшают риск умереть, нежели те, которые делают это единожды в неделю.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые обнаружили недорогий и действенный способ продления жизни.