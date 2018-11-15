Поколение "Взлет": астролог рассказала, кому повезет в 2019 году

Известный астролог Василиса Володина сделала прогноз на 2019 год. Эксперт обозначала четыре так называемые поколения в зависимости от дат рождения – "Взлет", "Выбор", "Вызов" и "Вне".

Астролог отметила, что самыми удачливыми в 2019 году будут люди из поколения "Взлет". Люди, которые к нему относятся, представлены в таблице.

"Представители поколения "Взлет" сейчас на гребне времени. Подумайте, как вы можете применить уже имеющиеся навыки, знания, умения, опыт в современной действительности. Они точно востребованы. Именно вам внешняя среда предоставит больше возможностей для креатива, роста и развития. Просто действуйте! Много, активно, напряженно работайте. Рано или поздно вы почувствуете, что время взяло Вас под свое крыло", - рассказала Володина.

Лузерами года, по словам астролога, станут люди, которые относятся к поколению "Вызов".

"Это поколение в отстающих. Ваш профессиональный опыт устаревает, ваш стиль жизни современным не назовешь, мировоззрение местами начало протухать. Хватит ныть и жаловаться, повторяя фразу "вот в наши времена…" и смотреть пенсионерские программы", - отметила Володина.

Она посоветовала поколению "Вызов" как можно быстрее встроиться в современную реальность и наращивать свою информированность о современном положении вещей – читать новости, вникать в происходящее, размышлять.

Читайте такжеВезунчики и лузеры ноября-2018: астролог составил гороскоп для всех знаков Зодиака"Постарайтесь взглянуть на себя со стороны и сделайте выводы о том, в каком направлении Вы могли бы расти. От каких старых привычек или целей стоит отказаться, на чем сделать акцент, куда направить силы. Откажитесь от постоянного общения с ровесниками и теми, кто тоже попал в "Поколение Вызов". Чаще встречайтесь с теми знакомыми и приятелями, кто находится на "Взлете". Подумайте о том, в какой из новых отраслей Вы могли бы применить свои силы "в случае чего", рассмотрите возможность быстрого получения нового образования или навыков. Прекратите критиковать современную моду, привычки, нравы, вкусы и посвятите свободное время не привычным занятиям, а новым – посмотрите кино-новинки последнего времени, сделайте то, чего не делали раньше никогда, считая это уделом "молодняка" - сыграйте в компьютерную игру, сходите на танцевальный фестиваль, попробуйте новую кухню или быстрые знакомства и т.п.", - добавила она.

Для третьего поколения – поколения "Выбор" 2019 год будет нейтральным, отметила Володина.

"Сложно охарактеризовать Вас четко. В чем-то вы дитя этого времени, во многом отстаете. Половина вашего жизненного опыта устарела и требует пересмотра, другая вполне применима и относится к вашим преимуществам. Ну а сам поток событий будет то ставить подножки, то давать надежду на светлое будущее. С этим можно работать! Приятно, что ситуация небезнадежна – есть и проблемы и шансы "перескочить" с успехом для себя в другую область деятельности", - заявила астролог.

Те, кто не нашел себя ни в одном списке, относятся к поколению "Вне".

"Все, кто родился с 1950 по 2001 годы, но не попал в предыдущие 3 группы, находятся в особенном положении – они в каком-то смысле вне времени. Мода и веяния дня текущего не влияют непосредственно на их жизнь, деятельность, успехи, возможности или провалы. Не на кого пенять, кроме себя. Результаты деятельности людей из "Поколения Вне" в 2019-м году зависят лишь от их собственных усилий", - резюмировала Володина.