Стало известно, как тяга к сексу матерей влияет на детей

Секс. Иллюстративное фото / МК



В США группы ученых пришли к выводу о том, что дети чаще всего наследуют материнский рисунок сексуальной активности.

Соответствующее сообщение опубликовал специализированный портал Eurekalert. Согласно обнародованным данным, исследователи установили, что крайне высокая сексуальная активность и раннее начало половой жизни вызваны только психологическим аспектом и особенностями воспитания.

Оказалось же, что тяга к большому количеству сексуальных партнеров может наследоваться – причем от матерей. "Женщины, которые имеют большое число партнеров, зачастую не умеют выстроить отношения с ними, правильно вести себя в конфликтных ситуациях. Эта нестабильность в отношениях передается детям", − заявила одна из авторов проекта, доктор Клэр Кэмп-Душ.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые установили, чем полезен для здоровья регулярный секс по любви, а также рассказали о том, как нужно заниматься сексом длительное время.