Психолог рассказала, что делать в расстроенных чувствах

В расстроенных чувствах человеку стоит аккумулировать недовольство и превращать в силу, полагает психолог / УНИАН

Украинский психолог, кандидат философских наук Наталья Холоденко рассказала, что расстроенному человеку стоит собрать недовольство и превращать в силу.

Когда мы расстраиваемся, очень важно помнить, что можно или рыдать, или накачать попу, или принять решения, которые радикально изменят ситуацию в жизни, написала эксперт в Instagram.

"У меня бывают такие дни, когда такое ощущение, что заговор против тебя. И то невпопад, и это, и вроде бы ты ничего плохого людям не сделал, но как-то обстоятельства неудачно складываются… Я аккумулирую… недовольство и превращаю его в силу", — отметила кандидат наук.

Ранее Наталья Холоденко посоветовала, что женщинам для достижения восхищения, признания и любви окружающих, в частности, нужно по-королевски общаться с собой внутри. По ее словам, представительницам прекрасного пола не стоит ругать себя, а небходимо поддерживать.