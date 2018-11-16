Ученые рассказали, как влияет на людей секс в выходные

В общем и целом, отдых должен быть умеренно спокойный и максимально половой.
В Великобритании группа ученых установила, что занятие сексом в выходные улучшает работоспособность людей в рабочую неделю.
Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Согласно обнародованным данным, 78% опрошенных людей признались, что как раз именно секс позволяет им расслабиться полностью и хорошо работать.
66% указали, что, получив желаемое, они чувствуют себя продуктивнее. Еще 40% опрошенных сказали, что после такого расслабления могут чувствовать себя в тонусе до пяти суток.
Напомним, ранее сообщалось о том,что ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе.