Ученые рассказали, как влияет на людей секс в выходные

Секс. Иллюстративное фото / Krasotka.ee

В Великобритании группа ученых установила, что занятие сексом в выходные улучшает работоспособность людей в рабочую неделю.

Соответствующее сообщение опубликовал британский таблоид Mirror. Согласно обнародованным данным, 78% опрошенных людей признались, что как раз именно секс позволяет им расслабиться полностью и хорошо работать.

66% указали, что, получив желаемое, они чувствуют себя продуктивнее. Еще 40% опрошенных сказали, что после такого расслабления могут чувствовать себя в тонусе до пяти суток.

Напомним, ранее сообщалось о том,что ученые выяснили, как секс влияет на способность людей к работе.