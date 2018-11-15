Оксфордский словарь выбрал слово года

Нынешнее слово года стало особо популярно после отравления Скрипалей.
Оксфоррдский словарь назвал слово 2018 года - им признано прилагательное "токсичный" (toxic).
Составители заявляют, что за год количество просмотров этого слова увеличилось на 45%. Как отмечается в сообщении на сайте словаря, рост популярности слова вызван во многом историей с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Немаловажную роль также сыграло употребление этого термина в экологическом и политическом смысле.
Помимо этого, прилагательное также часто фигурирует в словосочетаниях "токсичные отношения" и "токсичная маскулинность".
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в английском Солсбери с симптомами отравления 4 марта. Власти Великобритания объявили, что Скрипалей отравили веществом "Новичок", разработанным в России. Москва обвинения в покушении отвергает.
В сентябре прокуратура Великобритании заявила, что подозревает в покушении россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Позже они дали интервью российскому телеканалу RT, в котором рассказали, что являются бизнесменами и о личности Сергея Скрипаля им ничего неизвестно.
Позже СМИ провели расследование, в результате которого пришли к выводу, что Руслан Боширов на самом деле якобы является полковником ГРУ Анатолием Чепигой.