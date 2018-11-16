"Вылезут долги, о которых даже не подозревали": о чем предупреждают звезды с 16 ноября

Что сулят звезды в середине ноября

16 ноября Венера переходит из ретроградного состояния в директное.

"Правда, расслабляться пока рано, поскольку Венера до конца декабря будет находится во взаимном аспекте с Марсом – силы для страсти вам еще пригодятся", – пишет Telegram-канала "Сухарева башня".

При этом отмечается, что уже 17 ноября ретроградное движение начинает Меркурий в Скорпионе под "надзором" Юпитера.

"Возможно, у вас обнаружатся долги по налогам или кредитам, о которых вы даже не подозревали", – предупреждают эксперты.

Читайте такжеХоть кол им на голове теши: с кем из знаков Зодиака труднее всего договоритьсяВ свою очередь "Лунный календарь" у себя в Facebook прогнозирует, что звезды в эти лунные сутки способны ускорить необходимые перемены.

"Многое зависит от эмоционального настроя и содержания (качественного наполнения) вашего потока жизни. Не спешите принимать решения или выносить окончательные суждения – еще ничего не определено", – советуют астрологи.

Энергии дня связаны с ритуалами, астральными проекциями, испытаниями, которые помогают внести движение в космическую иерархию.

Ключевые слова – меланхолия, жизненные мелочи, зависимость и ложные ситуации.

Ранее астролог дал прогноз на 12-18 ноября. Все покупки лучше сделать до 17 ноября, предупредил Влад Росс.

Напомним, астролог Влад Росс составил гороскоп для всех знаков Зодиака на ноябрь. Самыми успешными в ноябре 2018 станут Стрельцы, Близнецы, Девы и Рыбы, рассказал астролог в комментарии "Главреду".

А четырем знакам Зодиака звезды сулят не самый лучший месяц. Их ждут неожиданные ошибки и проколы в мелочах.

При этом первая половина ноября будет не очень благоприятной. По словам астролога, с 6 ноября повышена опасность каких-то противостояний, народных волнений.

Кроме того, известный астролог рассказал об опасностях осени-2018. По его словам, мир стоит на пороге принятия новых правил, которые могут понравиться далеко не всем: это будет время политических переворотов, битв и противостояний. Сильнейший энергетический негативный всплеск и диссонанс порожден противостоянием Черной и Белой Луны.