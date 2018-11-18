Перебои сигнала мобильных и телевидения: Землю накроет мощный метеоудар

Землю накроет магнитная буря / replyua.net

В воскресенье, 18 ноября, Земля подвергнется воздействию мощной солнечной бури.

Как отмечается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН, шторм представляет собой солнечные частицы, которые высвободятся из так называемой корональной дыры, открывшейся в атмосфере Солнца.

При этом их поток будет настолько сильным, что достигнет поверхности Земли.

В связи с ожидающимся метеоударом могут произойти серьезные изменения: перебои GPS-навигации, сигнала мобильного телефона и спутникового телевидения, увеличение напряжения в линиях электропередач.

В этот день ожидаются колебания магнитных полей, поэтому метеозависимым людям советуют быть предельно осторожными.

Напомним, ранее специалисты советовали: для того, чтобы организм как можно меньше реагировал на погодные и геомагнитные изменения, необходимо укреплять свое здоровье.