Ученые рассказали, как наверняка определить человеческую ложь

Иллюстративное фото / University of Granada

Группа исследователей из Университета Гранады установили, что температура носа выдает лгущего человека.

Как сообщают западные специализированные СМИ, во время эксперимента группе испытуемых предложили обмануть своих близких в телефонном режиме. За волонтерами следили с помощью тепловизоров — гаджетов, которые позволяют определить распределение температуры на исследуемой поверхности.

На инфракрасных изображениях стало четко заметно, что, в случае, если человек пытался обмануть другого, температура его носа снижалась на 1,2 градуса по шкале Цельсия, а лоб нагревался четко и равномерно на 1,5 градуса.

По словам одного из участников проекта, доктора Эмилио Гомеза Милано, снижение температуры вызвано волнением, испытываемом лгущим человеком. Кроме того, при лжи многократно усиливается работа мозга, что и ведет к повышению температуры лба.

Напомним, ранее сообщалось о том, что были названы самые лицемерные знаки Зодиака.