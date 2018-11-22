Стало известно, почему у людей пропадает желание заняться сексом

22 ноября 2018, 04:09

Несмотря на то, что, казалось бы, людям хочется заниматься сексом постоянно, есть много факторов которые могут наломать им "кайф".

Секс
Секс. Иллюстративное фото / versiya.info

Группа британских исследователей установила, что главным фактором, который снижает у людей половое влечение, является стресс.

Соответствующее сообщение опубликовали западные специализированные СМИ. Согласно обнародованным данным, в проекте принимали участие 2 066 взрослых жителей Великобритании. 45% из них с убеждением утверждали, что стресс мешает им испытывать половое влечение. Причем сильнее всего переживания отражаются на мужской потенции.

Второй по популярности причиной, из-за которой снижается либидо, люди назвали плохое состояние здоровья. Далее в таком антирейтинге идут психические проблемы, стесненные жилищные условия и наличие детей, тяжелая работа, регулярный просмотр порно и тяга к социальным сетям. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, какие продукты убивают желание заниматься сексом.

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соцсети порно секс стресс интим либидо
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