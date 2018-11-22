Девушка умерла после жесткого интима с бутылкой

Бутылка. Иллюстративное фото / "МК"

В городе Новокузнецк (РФ) молодая девушка скончалась в больнице после жесткого секса.

Такое сообщение опубликовали российские СМИ со ссылкой на правоохранителей. По их данным, трагический инцидент произошел во время секса девушки со своим возлюбленным. Тот предложил ввести ей во влагалище пластиковую бутылку объемом 0,6 литра. В результате девушка получила травмы органов таза, а потом, уже в больнице, уже у нее открылось сильное внутреннее кровотечение.

По факту причинения смерти было открыто уголовное дело, его расследование уже закончено. Парень признал себя виновным. Суд состоится вскорости.

Напомним, ранее сообщалось о том,что мужчина убил дразнившего его из-за секса коллегу пилой-"циркуляркой".