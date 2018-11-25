Ученые опровергли главный миф насчет поведения женщин во время секса

Женские стоны / erosto.ru

Бригада исследователей из Университета графства Центральный Ланкашир и Университета Лидса (Великобритания) окончательно развенчали основной миф о женских стонах во время секса. Соответствующее сообщение опубликовало издание Bild. Согласно обнародованным данным, во время исследования было установлено, что большинство женщин сладострастно стонут лишь для того, чтобы спровоцировать партнера быстрее эякулировать.

По словам одной из ученых, сексолога Кристины Янсон, она пришла к выводу, что мужчина не должен убеждать женщину заняться сексом. Наоборот, "сильному полу" стоит дождаться, чтобы партнерша сама ответила на его прикосновения — лишь тогда возрастает вероятность того, что она искренне будет стонать во время секса.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему люди стонут во время секса.