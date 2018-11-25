Ученые рассказали, как количество выпитого алкоголя влияет на секс

Секс и алкоголь / mybiysk.ru

Группа западных ученых закончили исследование того, как именно влияет употребление алкогольных напитков на сексуальную жизнь людей.

Соответствующее сообщение опубликовали специализированные СМИ. Употребление умеренного количества спиртного непосредственно перед сексом может оказать положительный эффект. Людям гораздо легче представать перед партнером обнаженными, а также обсуждать всяческие сексуальные вопросы. Однако, если же люди употребляют солидное количество алкоголя, то, по словам ученым, им не стоит надеяться на хороший секс. У мужчин скорее всего, исчезнет большая часть половой силы, а женщины рискуют обезвоживанием влагалища и, как следствие, очень болезненным интимом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые выяснили, какой спиртной напиток нужно пить перед сексом, а также рассказали о том, как алкоголь влияет на сексуальность.