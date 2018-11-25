"Гей-оргиевская лепта": Монах устраивал наркотические "групповухи" в храме

Наркотические вещества. Иллюстративное фото

На острове Тайвань 29-летний монах Кай Хун, руководитель "Ассоциацию молодых буддистов", был задержан полицейскими после обыска в храме Чунфо.

Соответствующее сообщение опубликовал местный портал Shanghaiist. Согласно обнародованным данным, полицейские обнаружили в комнате монаха 19 граммов амфетамина, курительные трубки и бутылка, наполненная смазкой для анального секса, запасы презервативов и афродизиаки, анальные релаксанты и два диска с порнороликами, в который Кай Хун занимается сексом с мужчинами.Сам задержанный отрицает, что когда-либо распространял наркоческие вещества среди других монахов. Сейячас его выпустили выпущен полицией под крупный денежный залог в 100 000 тайваньских долларов.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в казахстанском финтес-клубе сотрудники устроили "групповуху" в бассейне.