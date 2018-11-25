Два тяжелых дня: нумеролог предупредила об опасностях 25-26 ноября

25 ноября 2018, 06:34

Эксперт предупредила, что можно и что нельзя делать в 19-й лунный день.

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С 18:13 25 ноября до 19:15 26 ноября ожидается тяжелый и опасный период - 19-ый лунный день. Об этом рассказала нумеролог Людмила Савина.

"В это время люди становятся более впечатлительными, чем обычно, очень восприимчивыми, легко внушаемыми и подвержены чужому влиянию. Будьте осторожны с любыми новостями, особенно со слухами. Каждую информацию тщательно проверяйте", - отметила она.

Читайте такжеСчастливчики Стрельцы и аутсайдеры Водолеи. Гороскоп на ноябрь-2018 для каждого знака ЗодиакаПо ее словам, 19-й Лунный день следует остерегаться попасть под чужое влияние.

"Желательно опираться на свое мнение, быть внимательными и бдительными. Лучше обращаться к тем источникам информации, к которым вы обычно обращаетесь и в достоверности которых вы уверены", - рассказала Савина.

Нумеролог предупрелила предпринимателей, менеджеров, политиков, чиновников о том, что в этот период их могут подстерегать различные неудачи, неприятные сюрпризы.

"Очень важно провести этот день без экспериментов и рисковых операций, а также заниматься делом, которое вы давно и хорошо знаете", - добавила Савина.

Эксперт посоветовала в это время сделать в доме генеральную уборку, выбросить ненужные вещи, навести порядок, где только возможно. По ее словам, это обновит энергию в доме и даст возможность войти новым вибрациям.

Также следует простить тех, на кого вы сердиты и обижены.

Читайте такжеНазван лучший муж по знаку Зодиака"В 19 лунный день можно проявить тайны своего подсознания (скрытые комплексы, страхи, иллюзии и т.д.), чтобы поможет не только их осознать , но и избавиться от них", - предупредила нумеролог.

Савина также отметила, что это время плохое для заключения браков и венчания. 

Кроме того, в этот период нельзя обманывать, проявлять гордыню, злобу и зависть, а также желательно не давать в долг.

"Любая болезнь, проявившаяся в этот день, требует быстрой реакции и, как правило, медикаментозного лечения. На 19-ый лунный день лучше не назначать операций. Хирургическое вмешательство способно привести к перерождению тканей и к серьезным осложнениям. Неблагоприятно для секса, а также для зачатия ребенка", - добавила эксперт.

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гороскоп Людмила Савина нумеролог
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