Любовники-террористы. Ученые выяснили, какие мужчины чаще всего занимаются сексом

Мужчины и секс. Иллюстративное фото / BLOGINI

Группа австралийских ученых после длительных исследований выяснили, мужчины с каким характером чаще всего занимаются сексом.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского таблоида Daily Mail. Согласно обнародованным данным, им удалось узнать, что регулярнее всего сексом занимаются общительные, эмоционально стабильные, приятные в общении и сознательные мужчины.

Всего на эту тему австралийские ученые общались с 2998 мужчинами и 1480 женщинами. По всему выходит, что коммуникабельные представители "сильного пола" имеют гораздо больше шансов устроить себе сексуальные приключения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые рассказали, чем опасно для мужчин отсутствие секса, а также выяснили, что делает из мужчин секс-маньяков.