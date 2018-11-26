Ученые выяснили, почему женщины испытывают оргазм гораздо реже мужчин

Сексуальные фантазии. Иллюстративное фото / MIGnews

Группа исследователей из Университета Торонто (Канада) установила, что женщины в среднем испытывают оргазм почти вдвое реже, чем мужчины.

Соответствующее исследование было опубликовано в издании Journal of Sexual Medicine. Согласно обнародованным данным, в последние десятилетия у женщин в развитых странах наличествует достаточно количество сексуальной свободы. Однако испытать удовольствие от секса все равно получается далеко не каждой. Ученые опросили 1683 гетеросексуальные пары, в которых мужчина и женщина должны были сообщить, насколько регулярно они испытывают оргазм и как часто, по их мнению, его испытывает партнер.

Читайте такжеУченые предупредили женщин об опасности симуляции оргазмаВыяснилось, что регулярно испытывают оргазм 87% мужчин. Среди женщин же оргазм испытывали только 49%. При этом мужчины, отвечая на вопрос, испытывают ли оргазм из партнерши, ошибались в 43% случаев. Женщины же — только в 14%.

Как полагают ученые, нарочно симулируют оргазм - чтобы их партнеры не комплексовали по поводу своих умений в постели. Либо же мужчины вообще не очень понимают, как должен выглядеть женский оргазм - из-за того, что в порно он изображается категорически неправильно.

Напомним, ранее сообщалось о том, что врач развеяла популярные мифы об оргазме.