Возмездие Нибиру: футуролог раскрыл сценарий конца света

26 ноября 2018, 05:23

Выжигание Земли – это ничто иное, как сбывшееся предсказание индейцев майя.

Нибиру
Футуролог раскрыл сценарий конца света / David Reneke

Прогнозированный многими пророками конец света, связанный с планетой-убийцей Нибиру уже наступает. Причем он происходит не одномоментно, а постепенно, считает писатель Эндрю Кушнер.

Как и предсказывали индейцы майя, апокалипсис начался на Земле с 2012 года – при этом Нибиру просто выжигает нашу планету. Футуролог отмечает, что непрекращающееся выжигание Земли в течение шести лет – это ничто иное, как сбывшееся предсказание индейцев майя.

Он напоминает, что сакральный календарь майя оканчивался на декабре 2012 года, именно тогда начался процесс разрушения планеты. Кушнер считает глобальные пожары, землетрясения, наводнения и засухи, списываемые учеными на техногенные последствия, одним процессом в общепланетарном понимании.

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Кушнер напоминает, что первое появление Нибиру у границы нашего космического пространства привело к трагедии на японской АЭС в Фукусиме. При этом футуролог напоминает, что все природные катастрофы, так или иначе, сопровождаются сообщениями о появлении в небе космического тела. Кушнер резюмирует, что научному миру пора наконец всерьез задуматься о необходимости спасения человечества, пишет mir24.tv.

Напомним, ранее астролог рассказал о "звезде смерти" Нибиру.

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планета конец света Нибиру
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