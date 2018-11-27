Президент войны: астролог объяснил, зачем Порошенко военное положение

Порошенко хочет выиграть время / Reuters

Решение о необходимости введения военного положения в Украине в связи с нападением и захватом российскими военнослужащими украинских суден – это блестящая попытка президент Петра Порошенко извлечь для себя выгоду из сложившейся в Керченском проливе ситуации. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Порошенко воспользовался моментом, чтобы устранить и ослабить своих соперников на президентских выборах, а начало президентской гонки отсрочить. Вообще, смысл введения военного положения Петром Порошенко состоит только в одном – перенести выборы президента на осень, когда, по астрологическим прогнозам, у него будет больше шансов остаться в политике", - объяснил астролог.

Читайте такжеЗвезды на ее стороне: астролог рассказал о шансах Тимошенко стать президентомПо словам Росса, именно по этой причине он ищет способы отложить выборы.

"Так он сумеет выиграть время: его соперники не смогут активно участвовать в избирательной кампании, а у него будет больше возможностей подготовиться к выборам, чем у всех остальных. Например, тому же Зеленскому придется объявить о том, что он идет в президенты очень поздно", - добавил астролог.

Президент извлек из ситуации в Керченском проливе все возможные выгоды для себя, заявил Росс.

"Период, пока будет действовать режим военного положения, поможет ему повысить свои рейтинги. Ведь Порошенко – президент войны. Именно на военной теме он может "выезжать", - отметил эксперт.

В то же время Влад Росс прогнозирует, что несмотря на все попытки, президентские выборы состоятся в срок.