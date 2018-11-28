Ученые выяснили новую серьезную опасность соцсетей для здоровья людей

Соцсети. Иллюстраивное фото / mednews.ru

Постоянное использование социальных сетей может спровоцировать развитие серьезных депрессий.

К такому выводу пришла группа ученых из Университета штата Пенсильвания (США), обнаружившая причинно-следственную связь. В их эксперименте принимали участие 143 добровольцев, которых разделили на две группы. Все они пользовались соцсетями в течение трех недель. Одна группа пользовалась Сетью в обычном режиме. Другая − по 10 минут каждый день.

Оказалось, что у участников первой группы, чаще всего пользовавшихся соцсетями, постоянно случались приступы тоски из-за чувства одиночества и неполноценности.

"Такая тенденция связана с подсознательным стремлением сравнивать себя с другими. Видя в соцсетях счастливые фотографии других, у человека может возникать чувство, что их жизнь лучше. Также может формироваться осознание собственной неполноценности", − заявили ученые.

Напомним, ранее сообщалось о том, что психологи рассказали об опасности для здоровья соцсети Instagram.