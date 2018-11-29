Ученые рассказали, какими видами спорта нужно заниматься ради долгой жизни

Занятие спортом. Иллюстративное фото / pr.ua

Все аэробные виды спорта (при которой используется сразу множество групп мышц − "Главред") гораздо лучше влияют на долголетие человека, чем остальные виды физических нагрузок.

К соответствующему выводу пришла группа бельгийских исследователей, сообщает специализированное издание European Heart Journal. Согласно обнародованным данным, многие виды обычной зарядки замедляют старение и омолаживают клетки человека, как бы заставляя их вырабатывать специальные белки. Именно они "ремонтируют теломеры" — конечные участки хромосом.

Позднее стало известно, что на продолжительность людей влияют теннис, аэробика и велогонки – в отличие от футбола и бега.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ученые назвали главный фактор долгой и успешной жизни.