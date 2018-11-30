Ученые нашли неожиданный вред жизни в большом городе

Жизнь в большом городе способствует развитию ожирения, предупредили ученые / YouTube

В Испании ученые Института глобального здравоохранения Барселоны на протяжении 10 лет следили за состоянием здоровья 1 тысячи 500 добровольцев из большого города и выяснили, что жизнь в мегаполисе способствует набору лишнего веса и развитию ожирения.

Ожирение у жителей больших городов в основном провоцирует фоновый шум, например, производства или транспорта, сообщает МедикФорум со ссылкой на исследователей.

Ученые пришли к выводу, что царящий в мегаполисах шум способствует более активной выработке в организме гормона стресса — кортизола. Гормон, в свою очередь, стимулирует интенсивное отложение жира, который играет роль защитного резерва. Ранее в США ученые из Университета Джорджии выяснили, что в то время, когда человек голодает или ограничивает калорийность еды, в организме образовываются молекулы, способные замедлять старение сосудов.