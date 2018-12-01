Счастливчики Водолеи и неудачники Раки: гороскоп для всех знаков на декабрь-2018

Гороскоп на декабрь-2018

В декабре-2018 безусловными везунчиками станут Водолеи, Львы, Тельцы и Скорпионы. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

Нейтральным месяц будет для Стрельца, Близнецов, Рыб и Девы. Лузерами декабря астролог назвал Рака, Овна, Весы и Козерога. Им лучше залечь на дно и ждать, пока фортуна повернется к ним передом.

Гороскоп для Водолея

Самым успешным знаком декабря будетВодолей. В этом месяце они найдут много новых покровителей, меценатов, а также друзей. Во второй половине декабря перед ними откроются прекрасные возможности в самых разных сферах. В Водолеев начнут вкладывать деньги, в них поверят. Они смело могут финансово рисковать. Особенно во второй половине месяца их ждет безусловный финансовый успех в каком-то новом проекте, в каком-то таком деле, которым Водолеи еще не занимались до того. Их также может крайне удачный переход в другую компанию, причем совершенно неожиданным образом. Водолеям в декабре либо предложат намного бо́льшие деньги на новом месте, либо на старом им повысят зарплату.

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Хороший период также будет у Львов. В первой половине месяца у них может просто взыграть эмоциональная жизнь: успех в любви, фонтан эмоций, счастье, притяжение к любимой (или любимому), возможность выиграть лотерею. "На ловца и зверь бежит" – это будет про Львов в декабре: нужные люди и события сами будут притягиваться в их жизнь. Помимо прочего, для Львов в декабре будет подходящее время, чтобы забеременеть, завести ребенка. Любовь, секс, отношения – в этом Львам будет везти. В общем, благостное время ждет Львов, им будет катастрофически везти. Я даже не вижу как-то особых проблем или чего-то такого в декабре, чего бы они не сумели преодолеть.

Гороскоп для Тельца

В декабре также повезет Тельцам. Особенно удачными будут инвестиции, страхование имущества, а еще неожиданно они могут получить наследство. Также у Тельцов в декабре будет защита от трудных и неприятных ситуаций в дальних дорогах, поэтому они могут спокойно путешествовать. Да и в целом у них весьма благоприятная ситуация в последнем месяце года.

Гороскоп для Скорпиона

Скорпионов ждет очень хорошая ситуация, особенно в финансовом плане. И продлится она весь месяц. Скорпионы в фаворе, их ждет успех, динамика. Они смело могут рисковать, вкладывать во что-то деньги. В частности, они могут рассчитывать на успех в делах, связанных с недвижимостью. Семейные дела также будут складываться хорошо и благостно. Единственное неприятное, что у Скорпионов может быть в декабре – это разоблачение измен: если им изменят супруг (или супруга), как раз в декабре они могут об этом узнать.

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Главные неудачники месяца -Раки. Им следует быть готовыми к сложным ситуациям, противостоянию с партнерами, с которыми они могут разругаться, особенно в первой половине месяца. Трудности в контактах и непонимание во взаимоотношениях – к этому тоже Ракам надо быть готовыми. На них даже могут подать в суд или понизить в должности. Все в их жизни в этот период будет происходить как-то не так.. Ракам однозначно не стоит в это время менять работу, да и вообще что-то менять в своей жизни кардинальным образом – лучше пересидеть и переждать это время.

Гороскоп для Овна

У Овнов возможны неприятные истории в дорогах, сложности в поездках – велика угроза ДТП и опасных ситуаций. Потому представителям этого знака, если они до сих пор этого не сделали, надо срочно поменять летние шины на зимние, а еще лучше – просто стараться не выезжать в эти дни. В их жизни также возможны неожиданные ситуации, связанные с предательствами и разочарованиями.

Гороскоп для Весов

Весы также являются одними из неудачников месяца: их могут обворовать, обмануть, их квартиру могут посетить домушники, у них могут угнать автомобиль… Весам лучше не доверять кому-то свои финансовые проекты. "Доверяй, но проверяй" – это должен быть просто лозунг у Весов в декабре. Также им лучше не вкладывать деньги в непроверенные имущественные проекты. Время, когда им стоит просто отдыхать и поменьше активничать.

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Козерогов ждет сложный период в декабре. Весь месяц для них будет непростой. В это время у них ощутимо расширится зона неприятелей. Козероги будут пытаться очень многое сделать в декабре, но не успеют этого. У них словно будет сжиматься какая-то пружина, и все будет как-то сложно. Самая главная угроза для них в декабре – риск потерять самых близких людей (может уйти от них жена (или муж), или любовница может сказать "до свидания"). Также их ждут сложные ситуации с родственниками. Это худшее время для приобретения недвижимости или смены места жительства.

Гороскоп для Стрельца

Для Стрельцов не очень благоприятной будет первая половина месяца, но прекрасной будет вторая, когда их будет ждать успех, счастье, большие возможности. Они смогут "прокрутить" очень много денег, особенно в 20-х числах. Но первые десять дней месяца будут очень сложными, с разного рода неожиданными поворотами, расставаниями, когда будет казаться, что все безрадостно и сложно.

Гороскоп для Близнецов

Близнецов также ждут то взлеты, то падения. Они сумеют наладить жизнь во второй половине месяца, когда их будет ждать успех в партнерстве, контактах. Близнецы могут найти вторую половину или судьбу, особенно под новый год. Ну, или найти любовницу… Этот период будет периодом страсти, любви и отношений. Во второй половине месяца им можно менять работу, род занятий, хорошо будет идти торговля и взаимодействие с обществом. Однако в первой половине месяца возможны проблемы со здоровьем, особенно это касается переломов конечностей – нужно быть осторожными на льду.

В декабре Рыбымогут ощущать над собой насилие, они могут просто притягивать насильников к себе. Сейчас Марс идет по зодиакальному знаку Рыб. Потому у представителей этого знака могут быть сложные ситуации, связанные с вымогательством, "наездами", рейдерством. Особенно – первая половина месяца. А вот вторая половина декабря будет более благоприятной, и Рыбы выйдут из сложной ситуации, которая будет сохраняться в первой половине декабря. Для них вторая половина месяца будет хорошим временем, чтобы на время укрыться от всех, уехать куда-то за границу и отдохнуть.

Гороскоп для Девы

Начало месяца у Дев будет благоприятным, особенно это касается дел, связанных с недвижимостью – именно в этой сфере их будет ждать успех. Во второй половине месяца они могут оказаться в неожиданно трудных ситуациях, связанных с начальством и работой. Возможны сложные ситуации в плане расписания, деятельности: они могут не все успеть, что планировали, могут не охватить тот участок работы, который бы им хотелось сделать. Из-за этого могут быть непростые ситуации с вышестоящими и руководством. Это однозначно не лучшее время для Дев, чтобы выпячивать свое эго.