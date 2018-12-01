Медики рассказали женщинам, как сохранить сексуальное здоровье

1 декабря 2018, 03:02

Как утверждют врачи-гинекологи, беречь женщинам сексуальное здоровье нужно истово и крепко.

Сексуальное здоровье. Иллюстративное фото / FashionLab.Pro

В Великобритании медики-гинекологи опубликовали перечень своеобразных секретов сексуального здоровья женщин.

Соответствующее сообщение опубликовали журналисты британского издания Daily Mail.

По информации специалистов, в случае, если женщины испытывают зуд и отек гениталий вскоре после того, как их партнер "выстрелит" спермой, то обязательно консультация врача и использование презервативов.

Далее, тщательно стоит подбирать средства интимной гигиены − влажные салфетки, парфюмированное мыло часто наносят вред влагалищу, нарушая естественную микрофлору. В отдельных случаях достаточно просто промыть половой орган водой.

Читайте также"Вагины тоже впадают в депрессию": топ-5 неожиданных фактов о женском влагалищеЭпиляцию лобковых волос стоит проводить щепетильно – поскольку неаккуратное бритье или использование воска часто приводят к прыщам/угрям в области вагины.

Также не нужно бояться странных звуков из влагалища во время секса. Их вызывает излишек воздуха, попавший во влагалище.

Кроме того, заниматься сексом врачи рекомендуют не ранее, чем через шесть недель после родов.

Еще известно, что ношение нейлонового белья и использования дезодорантов часто приводит к вагинальной сухости.

Напомним, ранее ученые выяснили, почему женщины испытывают оргазм гораздо реже мужчин.

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