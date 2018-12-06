Астролог рассказал, что будет с праздниками 8 марта и 9 мая в Украине

Порошенко и никто другой из политиков не решится отменять праздники вроде 8 марта до выборов, считает астролог Влад Росс

Такие изменения в жизни Украины как отмена праздников – это в большей степени прихоть Владимира Вятровича. А он в скором будущем уже не будет у власти, потому что в Украине произойдет смена элит. Об этом в комментарии Главреду рассказал астролог Влад Росс.

"Женский праздник, 8 марта, точно устоит. Этот праздник, как никакой другой, имеет все шансы сохраниться в Украине. Если в результате президентских выборов в Украине придет к власти Владимир Зеленский или другой продвинутый человек, то 8 марта у нас точно останется. Ведь Зеленский прямо говорит о том, что 8 марта должно остаться", - заявил он.

Читайте такжеБез 8 марта и 9 мая: украинцы готовы отказаться от дней тортиков и парадовТакже астролог рассказал о судьбе праздника 9 мая.

"А вот, что касается Дня Победы, 9 мая, то здесь могут быть изменения, которые мы, в принципе, наблюдаем уже сегодня: 9 мая может плавно перерасти в 8 мая. Украина, как вся Европа, оставит День памяти, 8 мая – в этот день украинцы будут вспоминать всех погибших во время Второй мировой войны", - отметил Росс.

"В целом, сохранение праздника 9 мая было важно для ветеранов, однако они почти все уже умерли, их практически не осталось. А более молодому поколению не столь принципиально – 8 или 9 мая. "Красный день календаря" останется, просто он будет 8 мая, а не 9-го", - добавил он.

По мнению Росса, Порошенко до ближайших выборов не решится продвигать идею отмены праздников, ведь отменить 8 марта – это потерять весь женский электорат.

"Уже новая власть, которая установится в Украине в результате выборов 2019 года, будет решать, будет у нас в стране такой праздник как 8 марта или нет. Если придет к власти очень прозападный человек, 8 марта могут отменить. Однако, по моим прогнозам, в фаворе на выборах будут люди с менее радикальными позициями, центристы", - резюмировал он.

Читайте такжеВятрович рассказал, что будет с 8 Марта в Украине в 2019 годуРанее Влад Росс составил гороскоп на декабрь-2018 для всех знаков Зодиака. Счастливчиками месяца эксперт назвал Водолеев, а лузерами будут Раки.

Заказать персональный гороскоп у Влада Росса вы можете,перейдя по ссылке.